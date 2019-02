Das in Hessen beschlagnahmte Puma-Baby Tikam ist in die Tierauffangstation im südwestpfälzischen Maßweiler (Kreis Südwestpfalz) gebracht worden. Tikam ist fünf Monate alt. Er stammt von Privatleuten, die ihn bei einer Züchterin in Tschechien gekauft hatten und als Haustier gehalten hatten - allerdings ohne die nötigen Papiere.

Daraufhin war das Puma-Baby von der Polizei in ein Tierheim nach Rüsselsheim gebracht worden. In der Auffangstation des Vereins "Tierart" in Maßweiler soll es vorerst in einem Teil des Tiger-Geheges leben. Ein eigenes Gehege für Tikam ist schon in Planung - bis zu 1.000 Quadratmeter groß soll es werden. Tierschützer sagen, der Puma könne nicht ausgewildert werden, weil er in der Wildnis nicht überlebensfähig wäre. In Maßweiler leben unter anderem drei Tiger und verschiedene Wildkatzen.