Als die Polizei am Mittwoch in Kaiserslautern Streife fuhr, staunte sie nicht schlecht: In einer Straße wirbelten zig Geldscheine durch die Luft. Auch an anderer Stelle tauchte Geld auf.

Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich dabei allerdings um Falschgeld. Die Beamten vermuten, dass Unbekannte die 20-, 100- und 500-Euro-Scheine aus einem Auto geworfen haben. Die Blüten seien sprichwörtlich "aus dem Verkehr gezogen" worden. Zum Teil sammelten Polizisten sie auf etwa 100 Meter per Hand ein - insgesamt 14.620 Euro. Wer hat das Falschgeld in Kaiserslautern verteilt? Die Blüten seien leicht zu erkennen gewesen, weil sie mit chinesischen Schriftzeichen bedruckt waren. Die Polizei sucht jetzt nach den Unbekannten, die das Falschgeld in Umlauf gebracht haben. Die Polizei hält es für möglich, dass sich jemand einen "Spaß" erlauben wollte und beobachten wollte, wie Menschen reagieren, wenn plötzlich Geld auf der Straße liegt. "Spaß" hin oder her: Den Tätern droht eine Strafe von bis zu fünf Jahren Gefängnis oder eine Geldstrafe. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei melden unter der Nummer 0631 369 2620.