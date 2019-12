Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am Montag mit einer Machete zwei Männer in Zweibrücken bedroht hat. Der mutmaßliche Täter soll auch einen Rottweiler bei sich gehabt haben.

Nach Angaben der Polizei war der Mann offenbar betrunken oder er hatte Betäubungsmittel genommen. Er bedrohte seine Opfer am Montagabend mit der Machete in einem Haus in Zweibrücken; es kam zu einem Gerangel, bei dem einer der Attackierten den Schlag mit der Machete abwehrte - die Waffe landete in einem Gebüsch neben dem Haus. Daraufhin flüchtete der Täter. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat die Tatwaffe sichergestellt. (Symbolbild) picture-alliance / Reportdienste (Symbolbild)

Fahndung nach Machetenmann bisher erfolglos

Die Polizei hat die Machete im Gebüsch gefunden. Von dem Täter fehle seit Montagabend aber jede Spur. Die Hintergründe sind laut Polizei unklar.

Bei dem Täter soll es sich um einen Deutschen mit "ortsüblichem Dialekt" handeln. Er soll 25 - 30 Jahre alt und etwa 175 cm groß sein. Er sei schlank, trage dunkle Kleidung und habe einen Hund, vermutlich einen Rottweiler bei sich.