Sie kamen am Wochenende durch eine Garage: Unbekannte sind am Sonntag in ein Juweliergeschäft in Kaiserslautern eingestiegen. Dafür stemmten sie eine Mauer zwischen Laden und Garage auf.

Wie die Polizei in Kaiserslautern mitteilt, nahmen die Einbrecher aus der Auslage des Juweliergeschäftes Kotcha im Stadtzentrum Schmuck und Uhren und verschwanden wieder. Nach Angaben des Eigentümers Hüsnü Kotcha hat die Beute einen Wert von rund 30.000 Euro. Der Sachschaden liegt etwa bei 3.000 Euro.

Durch dieses Loch sind die Täter in den Juwelierladen geschlüpft. Quelle: Hüsnü Kotcha

Nebelmaschine behindert Diebe

Dass kein größerer Schaden entstanden ist, hat der Juwelier wohl seiner Alarmanlage zu verdanken: Sie sei an eine Nebelmaschine gekoppelt. Als die Einbrecher durch das Loch in der Wand in den Laden schlüpften, sei er sofort vernebelt worden. "Dann siehst du nichts mehr, dann kannst du auch nichts mehr klauen", erklärt Kotcha.

Der Juwelier war nach eigenen Angaben schon mehrmals Opfer von Einbrechern. SWR

Zwar will Hüsnü Kotcha die Mauer zwischen Garage und Juwelierladen jetzt verstärken – dass er dann vor weiteren Einbrüchen geschützt ist, glaubt er aber nicht. "Man kann nie wissen, was den Dieben noch alles so einfällt", sagt er. "Vielleicht kommen die das nächste Mal übers Dach oder graben einen Tunnel."

Zeugen durch Lärm aufgeschreckt?

Die Polizei geht davon aus, dass Zeugen die Tat bemerkt haben könnten, denn der Durchbruch der 60 Zentimeter dicken Mauer sei möglicherweise über einen längeren Zeitraum mit größerem Lärm verbunden gewesen.

Am Tag nach dem Einbruch sind noch die Spuren zu sehen. Quelle: Hüsnü Kotcha

Sie bittet Zeugen, die vor allem am frühen Sonntagmorgen in der Wagnerstraße in Kaiserslautern etwas Verdächtiges gehört oder beobachtet haben, sich unter der Nummer 0631 369-2620 zu melden.

Noch fehlt von den Einbrechern jede Spur. Hüsnü Kotcha ist zuversichtlich, dass er auf dem Schaden, den sie angerichtet haben, nicht sitzen bleibt: "Wir haben eine gute Versicherung."