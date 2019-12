Hatten alle Kinder Geschenke und Süßigkeiten in ihren Stiefeln an diesem Nikolaustag? Das ist auch der Polizei in Kusel zu verdanken, die dem Nikolaus in höchster Not geholfen hat.

Der Nikolaus und sein Retter. Polizeipräsidium Westpfalz Am Freitagmorgen entdeckte ein Diensthundeführer der Polizei einen Wagen, der am Rand der Landstraße zwischen Etschberg und Theisbergstegen im Kreis Kusel stand. Offensichtlich eine Panne. Und dann auch noch das: Am Motor hantierte der Nikolaus höchstpersönlich. Der war auf dem Weg zur Grundschule in Godelhausen, einem Stadtteil von Theisbergstegen. Und nun natürlich traurig, dass er es möglicherweise nicht mehr rechtzeitig schaffen könnte. Schlitten des Nikolaus nicht mehr zu reparieren Der Polizist erkannte sofort: Dies war ein Notfall - höchste Eile und dringende Hilfe waren geboten. Zuerst versuchte der Polizist noch, den Schlitten des Nikolaus zu reparieren. Als das nicht funktionierte, brachte der Polizist ihn höchstpersönlich zur Grundschule. Dort kam der Nikolaus pünktlich an - und sorgte für strahlende Kinderaugen. Wie der Nikolaus ohne seinen Schlitten danach zu allen anderen Kindern kam, ist nicht überliefert.