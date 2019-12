Die Polizei hat in Kaiserslautern einen Mann festgenommen, der am ersten Weihnachtsfeiertag 22 Autos beschädigt haben soll. Weil er schon mehrfach polizeilich aufgefallen ist, soll er bis Neujahr in Gewahrsam bleiben.

Zeugen hatten nach Angaben der Polizei beobachtet, wie der 26-Jährige in einem Parkhaus in der Kaiserslauterer Innenstadt mehrere Autos aufgebrochen und beschädigt hatte. Außerdem soll er Autokennzeichen und Spiegelgläser gestohlen haben. Im Pfalztheater-Parkhaus fanden ihn die Beamten dann in einem neuwertigen Auto. Er hatte sich eingesperrt und versucht, den Motor zu starten, was ihm aber nicht gelang. Verdächtiger hat mehr auf dem Kerbholz Die Polizei konnte den Wagen öffnen und den Mann festnehmen. Im Innern des Autos fand sie mehrere Spiegelgläser und Kennzeichen. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 10.000 Euro. Der Tatverdächtige hatte in diesem Monat bereits mehrmals mit der Polizei zu tun – unter anderem wegen Hausfriedensbruchs, Bedrohung und Diebstahls. Deshalb soll er nun bis zum Ende des Jahres in Polizeigewahrsam bleiben.