Ein Arzt stirbt in einer Sprengfalle, zwei Menschen werden bei einer Explosion verletzt. Obwohl der mutmaßliche Täter tot aufgefunden wurde, könnten noch weitere Menschen gefährdet sein.

Wie die Polizei am Montag in Kaiserslautern mitteilte, war der Arzt nach ersten Ermittlungen am Freitag durch eine vor seiner Praxistür in Enkenbach-Alsenborn angebrachte Sprengfalle ums Leben gekommen. Tatverdächtig sei der 59-jährige Besitzer einer Landschaftsgärtnerei, der in der Nacht zum vergangenen Freitag in seinem Wohnhaus starb. Wie der Mann ums Leben kam, war am Montag noch unklar.

Die Polizei verschickte in diesem Zusammenhang eine Warnmeldung:

Bitte RT! Die Polizei in #Kaiserslautern sucht dringend #Zeugen! Hinweise an ➡️ 0631 369 2660. https://t.co/WtSP80aSGW Polizei Rheinpfalz, Twitter, 4.3.2019, 17:02 Uhr

Bei einer weiteren Explosion wurden am Sonntag im ebenfalls im Kreis Kaiserslautern gelegenen Otterberg zwei Menschen verletzt. Ein manipuliertes Holzscheit war laut Polizei in ihrem Kamin explodiert.

Möglicherweise weitere Menschen betroffen

Die Polizei geht davon aus, dass weitere Menschen, die mit dem 59-Jährigen in Kontakt waren, gefährdet sein könnten. Es sei nicht auszuschließen, dass der Mann vor seinem Tod Vorkehrungen getroffen habe, um ihnen zu schaden.