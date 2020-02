Die Stadt Pirmasens hat den für Sonntag geplanten Fasnachtsumzug abgesagt. Grund ist ein schwerer Sturm, den der Wetterdienst angekündigt hat.

Das Orkantief soll ab Sonntagabend durch die Westpfalz ziehen. Vorsorglich haben die Veranstalter den Fasnachtsumzug schon am Freitagnachmittag abgesagt. Sie hatten bis zu 5.000 Besucher erwartet und könnten ersatzweise in einer Halle in Pirmasens feiern. Die Stadt Kaiserslautern hat angekündigt, aufgrund der aktuellen Orkanwarnung die Friedhöfe bis auf weiteres zu schließen. Auch der Ruheforst ist davon betroffen. Die Bürger sollten außerdem öffentliche Parkanlagen mit höheren Bäumen meiden. Der Zoo Kaiserslautern wird am Montag nicht öffnen. Nach Angaben des Wetterdienstes soll das Sturmtief „Sabine“ ab Sonntagabend mit Böen bis zu 100 Stundenkilometern über die Westpfalz hinwegfegen.