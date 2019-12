per Mail teilen

Der Kreis Südwestpfalz hat eine Broschüre mit Informationen über die Kulturveranstaltungen des kommenden Jahres herausgegeben. Darin sind unter anderem die Ausstellungen der Kreisgalerie in Dahn, die Veranstaltungen der „Kultur im Dorf“ in Hauenstein und die Termine der Gräfensteiner Theaterspiele angegeben. Insgesamt sind über 100 Veranstaltungen aufgelistet. Die Broschüre liegt ab sofort in den Verwaltungen der Verbandsgemeinden aus.