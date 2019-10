Die Stadt Pirmasens hat am Samstag offiziell den sogenannten „Teufelspfad“ eröffnet. Er ist neben dem „Hexenklamm“ und dem „Felsenwald“ einer von drei Premium-Wanderwegen rund um die Schuhstadt. Die mehr als sechs Kilometer lange Strecke führt durch das Gersbachtal bei Obersimten in der Pfalz. Der Rundweg startet am Naturfreundehaus in Niedersimten. Von dort können Wanderer dem blau-weißen Teufelssymbol folgen. 126 Höhenmeter sind auf der abwechslungs-reichen Strecke zu bewältigen. Es geht vorbei an Felsformationen, Höhlen und Tälern mit Weihern und Bachläufen. Auch Quellen und Wasserfälle sind entlang des Premiumwanderweges zu finden. Benannt wurde der Teufelspfad nach einem seiner Highlights am Wegesrand: dem Teufelsfelsen. Bei eisigen Temperaturen entstehen in und um den sagenumwobenen Felsen Eiszapfen und -säulen. Neben einem Biergarten gibt es an der Strecke für Kinder mehrere Spielplätze.