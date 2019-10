per Mail teilen

Ein spezielles Computerprogramm überwacht künftig, wie viele Treibhausgase im Landkreis Südwestpfalz ausgestoßen werden. Nach Angaben des Kreises beteiligen sich alle sieben Verbandsgemeinden des Landkreises Südwestpfalz an dem Projekt. Damit sei der Landkreis der erste landesweit, in dem alle Gemeinden das Programm nutzen. Das Computerprogramm finde heraus, wo im Landkreis große Mengen an Emissionen ausgestoßen werden. Der Kreis und die Gemeinden könnten darauf dann reagieren.