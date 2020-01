Die Polizei hat in der Wohnung eines Mannes in Pirmasens ein kleines Waffenlager gefunden. Die Ermittler beschlagnahmten nach eigenen Angaben zwei Schreckschusswaffen und andere Gegenstände, die nach dem Waffengesetz verboten sind. Die Polizei fand außerdem Drogen in der Wohnung. In diese kam sie, weil sie den Mann gesucht hatte. Er soll zuvor bei einem Streit in der Pirmasenser Innenstadt mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen haben.