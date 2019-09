Anlässlich des Welt-Alzheimertags am Samstag gibt es an diesem Wochenende in der Westpfalz mehrere Aktionen. Damit wollen die Veranstalter über die Krankheit informieren und auf die Situation von Demenzkranken aufmerksam machen. In Pirmasens findet am Samstag in der Kreisverwaltung eine Infoveranstaltung zum Thema Demenz statt. Unter anderem sind Kurzvorträge von Experten geplant. Darin erfahren Betroffene und Angehörige, wie sie am besten mit der Krankheit umgehen und wie Demenzkranke dennoch selbstbestimmt leben können. Anschließend können sie sich individuell beraten lassen. Außerdem wird ein Demenzparcour angeboten. Hier können Angehörige und Interessierte erleben, welche Hindernisse sich für Betroffene durch die Krankheit ergeben. Anlässlich des Welt-Alzheimertags zeigt das Union Kino in Kaiserslautern am Sonntag den Film „Die Geschwister Savage“, der Demenz thematisiert.