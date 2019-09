Ein Hund hat am Freitag Nachmittag am Eisweiher in Pirmasens einen Mann angefallen und mehrfach in die Hände gebissen. Die Verletzungen mussten von einem Arzt versorgt werden. Wie die Polizei mitteilte, ist der Halter des Hundes unbekannt. Sie sucht jetzt Zeugen für den Vorfall. Der Hund war schwarz und hatte die Größe eines Schäferhundes, die Rasse ist nicht bekannt.