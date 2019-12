Die SPD-Stadtratsfraktion in Pirmasens möchte erreichen, dass der Begriff „Deutsche Schuhstraße“ wiederbelebt wird. Wenn der Pirmasenser Stadtrat in seiner Sitzung am Montag zustimmt, soll die Verwaltung damit beauftragt werden, die Idee zu prüfen. Außerdem soll die „Deutsche Schuhstraße“ gemeinsam mit dem Kreis Südwestpfalz und der Stadt Zweibrücken zur Dachmarke ausgebaut werden. Dies könnte nach Angaben der SPD-Fraktion den Zusammenhalt in der Region und die Region selbst stärken.