Ein 16-Jähriger aus Hauptstuhl musste am Pirmasenser Bahnhof von der Polizei gefesselt werden. Nach Polizeiangaben war der junge Mann am frühen Samstagmorgen zu betrunken, um an der Endstation aus dem Zug auszusteigen. Als die Beamten dem 16-Jährigen dabei helfen wollten, fing er an, um sich zu schlagen. Die Polizisten mussten den Betrunkenen überwältigen und fesseln. Anschließend wurde er seinem Vater übergeben. Den Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Polizeibeamte.