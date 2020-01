Die B270 bei Pirmasens war am Sonntagabend nach einem Unfall komplett gesperrt. Wie die Polizei am Montag mitteilt, krachte zwischen Biebermühle und Pirmasens ein Pkw in die Leitplanke. Der Fahrer hatte wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle verloren. Die drei Insassen des Autos wurden bei dem Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.