Die Stadt Pirmasens zahlt einer Familie 1.000 Euro Schmerzensgeld, nachdem sich ein vierjähriges Mädchen auf dem Wasserspielplatz am Dynamikum verletzt hatte. Diesen Vergleich haben beide Parteien in einem Zivilprozess geschlossen, der heute am Amtsgericht Pirmasens verhandelt wurde. Das Mädchen war auf dem Spielplatz auf eine hervorstehende Stahlkante gefallen und hatte schwere Verletzungen am Unterschenkel davongetragen. Gegen den Vergleich können Stadt und Familie innerhalb der kommenden zwei Wochen noch Widerspruch einlegen.