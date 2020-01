Seit Jahren kommt die Stadt Kaiserslautern dem 1. FCK bei der Pacht des Fritz-Walter-Stadions entgegen. Nun fordert Oberbürgermeister Weichel (SPD) bei einer erneuten Reduzierung einen Gegenwert.

Der 1. FC Kaiserslautern zahlt derzeit rund 2,8 Millionen Euro weniger pro Saison als ursprünglich vereinbart. Am 20. Januar soll der Stadtrat in Kaiserslautern darüber abstimmen, ob die Vereinbarung über die reduzierte Stadion-Pacht verlängert wird.

Im Vorfeld hat Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) dafür nun eine Gegenleistung gefordert. Die Stadt müsse bei der Entscheidung die Interessen der Steuerzahler, den Finanzhaushalt sowie die Altschuldenlast berücksichtigen. Weichel bringt nun Aktien der FCK-Kapitalgesellschaft als Möglichkeit ins Spiel, um einen weiteren Mietnachlass auszugleichen.

Pachtreduzierung keine Selbstverständlichkeit

Dadurch fördere der Verein auch die Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung und Kommunalpolitik für weitere Zugeständnisse an den FCK. Weichel sagte, es könne nicht sein, dass die Pachtreduzierung weiterhin als selbstverständlich hingenommen wird.

Gespräche in Mainz

Am Donnerstag spricht Oberbürgermeister Weichel in Mainz mit der Landesregierung. Er will ausloten, ob es finanzielle Hilfen des Landes für die Stadiongesellschaft geben kann. Der Kaiserslauterer Stadtrat hatte Weichel im November beauftragt, erneut mit dem Innenministerium darüber zu sprechen. Das Land hatte in der Vergangenheit eine solche Unterstützung bereits abgelehnt.

Für die außerordentliche Stadtratssitzung am 20. Januar hatte der Verein ursprünglich auch beantragt, dass die Kosten auf 500.000 Euro gedeckelt werden sollen. Den Rest hätte die Stadt übernehmen sollen. Dieser Antrag wurde jedoch überraschend zurückgenommen. Bestehen bleibt der Antrag des 1. FC Kaiserslautern, die Stadionmiete auch im kommenden Jahr zu senken.