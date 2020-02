Die Tourismuszentralen in Otterbach/Otterberg und in Meisenheim nehmen ab sofort Anmeldungen für die diesjährigen Bustouren durch die „Alte Welt“ an. Im vergangenen Jahr wurden die Touren in einem Oldtimerbus zum ersten Mal angeboten – und waren schnell ausverkauft. In diesem Jahr gibt es zwischen April und Oktober acht Fahrten. Geplant wurden sie von Touristikexperten, die auf die Besonderheiten in der Region aufmerksam machen wollen. Die „Alte Welt“ ist die historische Bezeichnung für die Region zwischen den Flusstälern des Glans, der Lauter und der Alsenz.