Das Verwaltungsgericht in Neustadt hat eine Klage wegen zwei geplanter Windräder in Herschberg in der Südwestpfalz abgewiesen. Zwei Anwohner wollen nicht, dass in ihrer Nachbarschaft die Windräder aufgestellt werden. Sie befürchten, dass die Windräder zu laut sind. Das Verwaltungsgericht in Neustadt hatte bereits zwei Eilanträge gegen den Bau der Windräder abgelehnt.