Am Verwaltungsgericht in Neustadt wird am Freitag der Fall eines ehemaligen Polizisten des Polizeipräsidiums Westpfalz verhandelt. Der Mann aus Altenglan im Kreis Kusel ist nach einem Polizeieinsatz während eines Fußballspiels des 1. FCK nicht mehr einsatzfähig. Der Vorfall wird von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) nicht als Dienstunfall anerkannt. Das bedeutet weniger Rente für den ehemaligen Polizisten. Im Oktober 2015 war der Mann als Fanbeamter bei einem Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den Karlsruher SC im Einsatz. Während des Spiels wurde Pyrotechnik im FCK Block gezündet, die den Beamten nur um wenige Zentimeter verfehlte. Seitdem leidet er, eigenen Angaben nach, unter Albträumen und Angstzuständen. Mehrere Ärzte bescheinigten ihm eine posttraumatische Belastungsstörung, die oft bei Soldaten nach einem Kriegseinsatz vorkommt. Die ADD erkennt diese Bescheinigungen nicht an. In dem Prozess soll geklärt werden, ob der Vorfall als Dienstunfall anerkannt wird oder nicht.