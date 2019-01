per Mail teilen

Fritz Walter ist die Ikone des 1. FC Kaiserslautern. Sein Nachlass soll im Februar in Heidelberg versteigert werden. Kurz nach der Ankündigung gab es auch Kritik.

Fritz Walter 1954 mit dem WM-Pokal SWR

Das Auktionshaus "Kunst und Kuriosa" aus Heidelberg hat die Auktion auf ihrer Internetseite angekündigt. Sie trägt den Titel „Memorabilien – Nachlass einer deutschen Fußball-Legende“ und soll am 16. Februar stattfinden.

Ein Sprecher des Auktionshauses bestätigte, dass dabei rund 1.000 Gegenstände zur Versteigerung kommen werden. Es handele sich um Gegenstände aus dem privaten Erbe Fritz Walters. Beispiele wollte der Sprecher nicht nennen. Er verwies auf den Auktionskatalog, der am 25. Januar veröffentlich werden soll.

Kritik vom Herberger-Urgroßneffen

Nicht alle fühlen sich mit einer solchen Auktion gut. Musikproduzent Michael Herberger, Urgroßneffe des legendären Weltmeistertrainers Sepp Herberger, sagte: "Meiner Meinung nach sollte die erste Anlaufstelle für den Nachlass einer so bedeutenden Figur im deutschen Fußball das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund sein und nicht eine Versteigerung im freien Markt." Auch im Internet sprachen sich viele FCK-Fans gegen die Versteigerung des Nachlasses von Fritz Walter aus.

Der Direktor des Fußballmuseums in Dortmund Michael Neukirchner sagte, seine Einrichtung werde sich mit den Objekten der Versteigerung beschäftigen. Sollten interessante Stücke dabei sein, wäre eine Anschaffung für das Museum interessant. "Die wirtschaftliche Verhältnismäßigkeit muss dabei aber gewahrt sein", betonte Neukirchner.

Auch Kurt Beck gegen Versteigerung

Auch der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Kurt Beck (SPD), bedauerte, dass es zu der Versteigerung kommt. "Fritz hätte gewollt, dass die Sachen in der Pfalz bleiben. Es gibt ja in seinem Stadion in Kaiserslautern ein Museum."

Fritz Walter war über 30 Jahre als Spieler und Trainer beim 1. FC Kaiserslautern aktiv. Mit ihm als Kapitän wurde der Verein 1951 und 1953 Deutscher Meister. Sein größter Erfolg war der Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 mit der Deutschen Nationalmannschaft. Walter starb 2002 im Alter von 81 Jahren in seinem Haus in Enkenbach-Alsenborn.