In der Westpfalz müssen wegen des Coronavirus-Falls in Kaiserslautern seit Freitagabend weitere acht Kontaktpersonen vorerst zu Hause bleiben. Zunächst waren 17 Kontaktpersonen des Infizierten von der Quarantäne betroffen.

14 von ihnen sind negativ auf das Virus getestet worden, teilte das Gesundheitsamt des Kreises Kaiserslautern am Freitagabend mit. Die Ergebnisse der restlichen drei Abstriche stehen demnach noch aus. Die häusliche Quarantäne bestehe jedoch für alle 17 Personen weiterhin.

Dauer 1:54 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Kaiserslauterer Corona-Patienten geht es besser KL-Patient 1930 Video herunterladen (4,6 MB | MP4)

Nach Angaben des Kreises Kaiserslautern sind 15 der 17 Betroffenen Kollegen des mit dem Coronavirus infizierten 32-jährigen Mitarbeiters der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern. Die restlichen zwei seien Mitbewohner aus einer Kaiserslauterer Wohngemeinschaft des Infizierten. Einer von ihnen sei Student der TU, der andere Lehrer an der Berufsbildenden Schule in Landstuhl. Bis auf eine Person, die aus Pirmasens kommt, kommen alle anderen aus Kaiserslautern.

Über die weiteren acht Kontaktpersonen, die nun in Quarantäne müssen, ist bisher nichts bekannt. Auch von ihnen seien Abstriche an das Landesuntersuchungsamt Koblenz geschickt worden.

Zwei Verdachtsfälle in Kusel

Im Kreis Kusel sind nach Angaben des Kreises möglicherweise ebenfalls zwei Menschen am Coronavirus erkrankt. Eine junge Frau habe sich am Freitag mit grippeähnlichen Symptomen beim Gesundheitsamt gemeldet. Sie und ihr Partner hätten sich vor kurzem in Italien aufgehalten. Auch ihr Partner habe leichte Symptome gezeigt. Beide werden nun vorsorglich im Westpfalz-Klinikum in Kusel behandelt. Sie sind von den anderen Patienten isoliert. Anfang der Woche soll klar sein, ob das Paar am Coronavirus erkrankt ist.

32-Jähriger womöglich im Iran infiziert

Am Donnerstag war in der Westpfalz der erste Coronavirus-Fall am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern nachgewiesen worden. Der Erkrankte - ein Mann mit iranischer Abstammung - war Mitte Februar von einem Iran-Besuch zurückgekehrt.

Nach Angaben von Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) hatte er dort Kontakt zu einer "symptomatisch auffälligen Person" gehabt. Derzeit befindet sich der 32-Jährige auf einer Isolierstation des Westpfalz-Klinikums. Sein Gesundheitszustand habe sich gebessert.

Vorerst keine Absage von Veranstaltungen

Die Stadt Kaiserslautern will wegen des Corona-Falls vorerst keine Veranstaltungen in der Stadt absagen. Das sagte der Beigeordnete der Stadt, Peter Kiefer (FWG), am Freitag auf einer Pressekonferenz. Man beobachte die Corona-Situation jedoch genau, so Kiefer.

Hygienetipps an Schulen verschickt

Unterdessen hat das rheinland-pfälzische Bildungsministerium Handlungsempfehlungen und Hygienetipps an alle Schulen verschickt. Darin heißt es, Eltern sollten Kinder mit Fieber, Husten oder Schnupfen nicht in die Schule schicken.

Schulen sollen zudem Hinweise zur Hygiene gut sichtbar im Eingangsbereich anbringen. Empfohlen wird beispielsweise regelmäßiges Händewaschen und auch kleine Wunden mit einem Pflaster zu verkleben. Schulfeste und Klassenfahrten laut Bildungsministerium bisher nicht abgesagt werden. Klassen, die ins Ausland wollen, sollten aber die Reise und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes prüfen.