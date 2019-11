per Mail teilen

Seit Donnerstagmittag sind die restaurierten Fußballerfiguren des Elf-Freunde-Kreisels in Kaiserslautern aufgebaut. Sie wurden im August vor dem Derby zwischen FCK und Mannheim zerstört.

Die Farben der elf Figuren auf dem grünen Kreisel in Kaiserslautern glänzen wieder leuchtend rot und weiß, die Risse im Beton sind weg und auch das Moos wurde entfernt. Den Betonfußballern sah man zuletzt ihre 15 Jahre an, in denen sie Wind, Wetter und Abgasen ausgesetzt waren.

Waren Anhänger von Waldhof Mannheim die Vandalen?

Grund für die Renovierung war jedoch nicht der altersbedingte Zustand: Vor dem Derby des 1. FC Kaiserslautern gegen Waldhof Mannheim hatten wohl Anhänger aus Mannheim die Figuren mit blauer Farbe beschmiert und zwei Fußballern sogar den Kopf abgeschlagen.

14.000 Euro Kosten für Restauration der Betonfußballer

Die Figuren wurden alle Anfang Oktober abgebaut und im Ruhrgebiet, im Atelier der Künstlerin Christel Lechner restauriert. Sie hat die Fußballer nach eigenen Angaben abgeschliffen, grundiert und neu bemalt. Jetzt freue sie sich, dass die Figuren wieder an ihren angestammten Platz zurück kämen.

Reparatur, Restaurierung und Transport haben nach Angaben der Stadt Kaiserslautern knapp 14.000 Euro gekostet. Der Großteil werde von der Versicherung übernommen.

Elf Freunde gehören seit 2006 zum Stadtbild von Kaiserslautern

Christel Lechner hatte die Fußballerfiguren 2004 modelliert und anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 unterhalb des Fritz-Walter-Stadions aufgestellt. Die Figuren gehören seitdem der Stadt. Sie stehen symbolisch für die Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern.