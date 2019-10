per Mail teilen

In Pirmasens hat ein Unwetter am Dienstagabend Polizei und Feuerwehr auf Trab gehalten. Unter anderem stürzten mehrere Bäume um und Dächer wurden abgedeckt.

Nach Angaben der Polizei fiel ein Baum auf ein Wohnhaus. Verletzt wurde dabei niemand, weil die Bewohner zurzeit in Urlaub sind. An einem anderen Haus sei der Schornstein umgefallen und drohte vom Dach zu stürzen. Er sei aber an der Dachkante hängengeblieben, bevor er auf den Boden fallen konnte.

Straße bleibt vorerst gesperrt

Außerdem stürzten mehrere Bäume auf geparkte Autos und durch den Sturm wurden mehrere Dächer abgedeckt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Wegen der Sturmschäden ist in Pirmasens die Herzogstraße gesperrt. Bevor die Straße wieder freigegeben werden kann, müsse zunächst geprüft werden, ob die dortigen Dächer unbeschadet und sicher sind, sagte ein Polizeisprecher. Wie hoch der Gesamtschaden ist, konnte die Polizei noch nicht sagen.