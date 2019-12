Der Bau des geplanten Schokoladen-Freizeitparks in Münchweiler in der Südwestpfalz verzögert sich. Der Grund: Die Firma Wawi baut nach eigenen Angaben vorher noch ihr Stammwerk in Münchweiler aus. Wann der Bau beginnen soll, steht demnach noch nicht fest. In dem Schokoladen-Freizeitpark sollen unter anderem Riesen-Schokobrunnen, Rutschen, Kino und Probierstationen entstehen.