Während der Fahrt bemerkt eine Autofahrerin aufsteigenden Rauch aus dem Motorraum. Kurze Zeit später steht ihr Auto auf der B10 in Flammen.

Ein Auto brennt auf der B10 aus Polizei Pirmasens

Nach Polizeiangaben gab es bei dem Feuer in der Nacht zu Freitag in der Nähe von Münchweiler an der Rodalb keine Verletzten. Die Frau sei rechtzeitig aus dem Auto ausgestiegen. Durch die Hitze des Feuers wurde die Fahrbahndecke der B10 beschädigt. Daher hat die Polizei in Höhe Münchweiler das Tempo reduziert.