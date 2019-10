In der Tierauffangstation in Maßweiler in der Südwestpfalz ist am Samstag eine Tigerin operiert worden. Die sechsjährige Cara erhält eine Zahnkrone an einem ihrer Fangzähne. Die Operation wird mehrere Stunden dauern und gilt als anspruchsvoll. Deshalb sind extra spezielle Tierärzte aus Dänemark und Österreich nach Maßweiler gekommen. Das Zahnproblem wurde bei einer Routine-Untersuchung festgestellt.