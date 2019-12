Vor gut fünf Jahren hat ein Mann aus Mehlingen im Kreis Kaiserslautern ein Auto über das Internet gekauft - ohne zu wissen, dass der Wagen gestohlen ist. Seitdem hat der Mann nichts als Ärger mit dem Wagen, den niemand will und mit dem er nicht fahren darf.

Rund um den dunkelgrauen Citroen wächst Moos und auch in vielen Rillen und Zwischenräumen am Auto selbst hat sich ein grüner Belag abgesetzt. Etwa 8.000 Kilometer hat der Kleinwagen auf dem Tacho - nicht viel für ein fünf Jahre altes Auto.

Seit fünf Jahren ungenutzt: Unter dem Auto wächst sogar schon Moos. SWR

20.000 Euro hat Achim Steppan aus Mehlingen für den dunkelgrauen Kleinwagen der Marke Citroen gezahlt. Das Auto hatte er nach eigenen Angaben vor gut fünf Jahren im Internet gefunden. Es wurde von einem Franzosen angeboten und war damals fast neu. Weil der heute 60-Jährige schon öfter Autos von Privatleuten gekauft und damit nie schlechte Erfahrungen gemacht hatte, trifft er sich mit dem Franzosen auf einem Parkplatz. "Meine Frau und ich haben dann die Rahmennummer verglichen und die Papiere geprüft", sagt Achim Steppan. Alles schien in Ordnung zu sein. Achim Steppan zahlt bar und der Wagen wechselt den Besitzer, so ist das normalerweise - aber nicht in diesem Fall.

Zunächst sieht alles gut aus

Drei Monate hat der vermeintliche neue Besitzer Spaß mit dem Wagen. Er fährt damit sogar noch nach Italien in den Urlaub. Dann will Achim Steppan die französischen Wagenpapiere in europäische umwandeln lassen - damit er das Auto später einmal einfacher weiterverkaufen kann. Damit die französischen Papiere umgewandelt werden können, bringt er sie in ein Autohaus. Dort dann der Schock: Die Nummern in den Papieren existieren nicht und es stellt sich heraus, dass das Auto gestohlen ist.

Vorbesitzer reagiert nicht

Achim Steppan erstattet Anzeige gegen den französischen Verkäufer und vorsorglich gegen sich selbst. Das Auto darf er ab diesem Zeitpunkt nicht mehr fahren, weil er nicht der tatsächliche Besitzer ist. Im Rahmen der Ermittlungen machen Polizei und Staatsanwaltschaft den tatsächlichen Autobesitzer ausfindig, einen Mann aus Paris. Dem schreibt Achim Steppan einen Brief, schildert ihm die Situation und dass er sein Auto zurückhaben kann. Doch der Mann reagiert bis heute nicht.

Keiner will oder darf das Auto haben

Inzwischen haben Polizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt. Das Auto darf Achim Steppan aber noch immer nicht fahren, weil nur der rechtmäßige Eigentümer den Wagen anmelden darf. In seiner Verzweiflung wollte der Mehlinger den Wagen, der seit fünf Jahren auf seinem Grundstück steht, sogar verschrotten lassen. Aber selbst das geht nicht, erklärt Steppan: "dass ohne gültige Fahrzeugpapiere eine Verschrottung nicht möglich ist, das hat mich schier umgehauen."

Letzte Chance Fundbüro

Der 60-Jährige hat sich inzwischen von dem Gedanken verabschiedet, den Kaufpreis von 20.000 Euro wiederzubekommen oder das Auto jemals wieder anmelden zu können. Und auch das Auto selbst wird er einfach nicht los. Deshalb hat er es als Fundsache bei der Kreisverwaltung Kaiserslautern gemeldet. In der Hoffnung, dass das Fundbüro den Wagen wegschafft. "Dann wurde mir mitgeteilt, dass an gestohlenen Sachen das Fundrecht nicht besteht", erzählt Steppan. Dagegen hat er jetzt Widerspruch eingelegt. Denn für ihn ist klar: Der Besitzer wurde bereits gefunden, der Wagen kann zurückgegeben werden - er könne also nicht mehr als gestohlen gelten. Jetzt wartet Achim Steppan auf eine erneute Antwort des Fundbüros und hofft, den Wagen endlich loszuwerden.