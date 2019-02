Das Feuer auf dem Campingplatz am Ohmbachsee bei Schönenberg-Kübelberg wurde durch einen technischen Defekt ausgelöst. Bei dem Brand vor zwei Wochen war ein 77-Jähriger ums Leben gekommen.

Das Feuer brach nach Angaben der Polizei nachts in einer Küche in einem Vorzelt aus. Von dort griffen die Flammen auf den Wohnwagen über, in dem der 77-jährige Dauercamper schlief. Die Obduktion der Leiche hat ergeben, dass der Mann an einer Rauchvergiftung gestorben ist. Hinweise auf äußere Gewalteinwirkung gebe es nicht.

Bei dem Feuer auf dem Campingplatz wurden fünf Wohnwagen, mehrere Vorzelte und Holzverschläge zerstört - die meisten waren zum Zeitpunkt des Feuers unbewohnt. Zeugen hatten gegen vier Uhr nachts einen lauten Knall gehört, kurz darauf habe es gebrannt. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 100.000 Euro.