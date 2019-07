per Mail teilen

Das Land hat erste Bietergespräche mit den Bewerbern für den Testbetrieb eines Rettungshubschraubers in der Westpfalz geführt. Ursprünglich waren die Bietergespräche bereits im März geplant. Sie hatten sich aber verzögert, weil ein Bewerber Einwände gegen das Vergabeverfahren hatte. Hintergrund ist ein Streit darum, wo der Rettungshubschrauber in der Westpfalz stationiert wird. Von Sembach im Kreis Kaiserslautern aus fliegen die Johanniter bereits Rettungseinsätze – allerdings ohne offizielle Zulassung. Wer den Zuschlag erhält, fliegt bis Mitte 2020. Bis dahin soll ein Gutachten den Bedarf für einen dauerhaft installierten Rettungshubschrauber in der Westpfalz feststellen.