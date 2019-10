Da staunten die Polizisten nicht schlecht: Als sie am Mittwoch in Sembach ein Auto kontrollierten, quoll der Kofferraum von Pilzen über. Die Waage zeigte: Es waren 84 Kilogramm.

Der ganze Kofferraum des Autos war voll mit Pilzen. Polizeipräsidium Westpfalz

Nach Angaben der Polizei hatten drei Männer die Pilze gesammelt - sie kommen aus dem Saarland. Zeugen hatten gemeldet, dass sie in der Nähe der Autobahnauffahrt in Sembach Pilze sammeln würden. Außerdem hatten sie ihr Auto in einer unübersichtlichen Kurve am Straßenrand abgestellt.

84 Kilogramm Pilze für Eigenbedarf?

Die Männer wollten den Beamten weismachen, sie hätten eine Großfamilie und würden deshalb die 84 Kilogramm Pilze für den Eigenbedarf brauchen. Diese Geschichte nimmt ihnen die Polizei aber nicht ab, sie geht davon aus, dass sie die Pilze verkaufen wollten. Das ist ohne eine Genehmigung der Behörden nicht erlaubt, deshalb droht den drei Männern jetzt ein Bußgeld. Die Pilze werden nach Auskunft der Polizei vernichtet.

Dauer 4:05 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Wichtige Tipps für Pilzsammler Die Pilzsaison hat begonnen und sie kann richtig gut werden! Für alle, die sich mit Messer und Korb gerüstet in den Wald zum Sammeln aufmachen, lohnt sich dieses Video.

Das Polizeipräsidium Westpfalz weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass man nicht überall, nicht alle Sorten und auch nur für den Eigenbedarf Pilze pflücken darf. Je nach Gemeinde sind das ein bis zwei Kilogramm. Die genauen Regelungen sind im Landeswaldgesetz und in der Bundesartenschutzverordnung festgehalten. Die Kommunen könnten im Zweifel sagen, wo gesammelt werden darf. Erst vor einer Woche hatte ein Mann in Perscheid 19 Kilogramm Pilze gesammelt.