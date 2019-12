per Mail teilen

Weihnachten steht vor der Tür und die Feuerwehr Waldmohr hat sich für dieses Jahr einen speziellen Weihnachtsgruß überlegt. Statt klassischem Fotogruß gibt es dieses Jahr ein Video der besonderen Art.

Was die Feuerwehrleute auf der anderen Seite des Atlantiks hinbekämen, das könne man doch auch, dachte sich Zugführer Kai Lehmann von der Freiwilligen Feuerwehr in Waldmohr (Kreis Kusel). So entstand eine Weihnachtsgruß-Video ganz nach Vorbild der Fire Department Christmas Lights aus den USA.

Das Video ist mit sieben Feuerwehrmännern und sieben Fahrzeugen entstanden. Alle erhielten über Funk die Anweisung, welches Licht oder Sondersignal angeschaltet werden soll, erklärt Lehmann. Nach rund zwei Stunden sei alles im Kasten gewesen.