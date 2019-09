Eine Seniorin ist in Pirmasens tot auf einem Gehweg zusammengebrochen, unmittelbar vor einer Arztpraxis. Bis die Leiche abgeholt wurde, dauerte es aber mehrere Stunden. Schuld war wohl ein Missverständnis.

Die 85-Jährige war am Dienstagmorgen vor der Praxis ihres Arztes auf dem Bordstein zusammengebrochen. Der Arzt hat nach eigenen Angaben noch versucht, die Frau wiederzubeleben. Sie sei aber noch an Ort und Stelle gestorben. Der Notarzt, der zwischenzeitlich dazu gekommen war, konnte nur noch eine natürliche Todesursache feststellen. Damit war der Fall auch für die Polizei "erledigt", da es keinerlei Hinweise auf ein Verbrechen gab. Die Leiche wurde aber erst am Mittag von einem Bestatter abgeholt, solange lag die tote Frau in der Sommerhitze auf dem Gehweg.

Missverständnis mit Bestatter

Die Leiche konnte nach Angaben des Arztes nicht einfach weggetragen werden. Zunächst habe der Notarzt darauf bestanden, auf die Polizei zu warten. Die Polizisten haben nach Angaben eines Sprechers mit dem Sohn der Toten gesprochen. Dieser habe dann ein Bestattungsunternehmen angerufen. Das hat offensichtlich aber verstanden, die Frau liege in der Arztpraxis, nicht davor, deshalb sei das Bestattungsunternehmen auch nicht sofort gekommen. Erst als der Arzt nochmal nachgefragt habe, habe sich der Bestatter direkt auf den Weg gemacht.

Arzt: In 29 Berufsjahren noch nie erlebt

Die tote Seniorin war zwischenzeitlich mit einem Tuch abgedeckt worden. Der Arzt sagte, um sie vor den Blicken von Passanten und Schaulustigen zu schützen, habe er extra noch Autos umparken lassen, damit sie die Sicht versperren. Eine Angestellte von ihm habe sogar aufgepasst, dass niemand Fotos macht. Außerdem seien die Eltern, die ihre Kinder aus einer benachbarten Kita abholten, vorab gebeten worden, einen anderen Weg zu nehmen, damit niemand die Tote sieht. Es sei eine, so wörtlich, "Kacksituation" gewesen, sagte der Arzt. Sowas habe er in 29 Berufsjahren nicht erlebt und das wolle er nicht nochmal erleben.