Der Tote, der am Mittwochmorgen in der Kaiserslauterer Innenstadt gefunden wurde, ist vermutlich eines natürlichen Todes gestorben. Nach Angaben der Polizei hatte der Leichenfund für viel Aufsehen gesorgt.

In der Nähe dieser Bushaltestelle in Kaiserslautern wurde die Leiche gefunden. SWR

Bei der Leichenschau seien keine Hinweise auf Verletzungen festgestellt worden, sagte eine Polizeisprecherin dem SWR. Deshalb halten die Ermittler eine natürliche Todesursache für wahrscheinlich. Sollten sich keine weitere Verdachtsmomente ergeben, werde es vermutlich auch keine Obduktion der Leiche geben.

Leichenfund an belebtem Platz

Die Leiche war am Kennedyplatz in der Nähe einer Bushaltestelle gefunden worden. Dort seien am Morgen viele Menschen unterwegs gewesen und hätten die Arbeit der Polizei beobachtet.