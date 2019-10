per Mail teilen

Am Sonntagabend wird in der protestantischen Kirche in Lauterecken ein Schlagergottesdienst gefeiert. Wie die evangelische Kirche der Pfalz mitteilt, beziehen sich die Predigten auf Schlagertexte zum Thema Sehnsucht. Diese würden mit der christlichen Botschaft der Bibel verbunden. Eine Schlager-Show dürfen die Besucher jedoch nicht erwarten, wie Pfarrer Timo Schmidt erklärt. Der Ablauf sei derselbe wie bei einem normalen Gottesdienst. Nur die gemeinsamen Lieder aus dem Gesangbuch sollen durch Schlager ersetzt werden. Der Gottesdienst beginnt um 18 Uhr.