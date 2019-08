per Mail teilen

Am Montag wird der erste Bauabschnitt auf der A62 zwischen Landstuhl-Atzel und Bann fertig gestellt. Nach Angaben des Landesbetrieb Mobilität beginnen am Dienstag die Bauarbeiten in der Gegenrichtung. Dafür wird der Verkehr auf die Gegenfahrbahn umgeleitet. Zwischen Landstuhl-Atzel und Bann werden Asphalt und Schutzplanken erneuert, außerdem werden zwei Brücken instandgesetzt. Die Kosten für die Bauarbeiten belaufen sich auf rund vier Millionen Euro, sie sollen bis Ende Oktober abgeschlossen werden.