Auf der A62 zwischen Kusel und Reichweiler kam es am Mittwoch zu mehreren Unfällen wegen Blitzeis. Wie die Polizei berichtet, verloren drei Autofahrer auf der glatten Straße die Kontrolle über ihre Autos und krachten in die Böschung. Ein Wagen rutschte dabei in ein Auto, das kurz zuvor bereits in die Böschung geschleudert war. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Insgesamt wurden drei Menschen bei den Unfällen leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 65.000 Euro.