In Kusel ist ein 5-jähriger Junge durch einen Tritt in den Bauch leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war das Kind am Freitagnachmittag in der Fußgängerzone unterwegs, als ihm ein Mann ganz plötzlich in den Bauch trat. Dieser lief nach dem Angriff einfach weiter. Kurz darauf versuchte er unter anderem einem anderen Mann dessen Zigaretten wegzunehmen, was ihm allerdings nicht gelang. Durch Zeugenbefragungen konnte die Polizei den Mann ermitteln und traf ihn in seiner Wohnung an. Der Mann gestand die Taten. Ein klares Motiv konnte er dafür nicht nennen. Die Polizei geht von psychischen Problemen aus.