In Kusel ist am Freitagabend die traditionelle Kuseler Herbstmesse eröffnet worden. Die Veranstalter erwarten an den fünf Messetagen mehrere zehntausend Besucher in der Innenstadt. Pünktlich zur Kuseler Herbstmesse seien die Bauarbeiten in der Trierer Straße fertig geworden. Die zentrale Messestraße wurde nach Angaben der Stadt seit letztem Jahr komplett saniert. Am Samstag ziehe der Festumzug mit rund 50 teilnehmenden Gruppen durch die Straßen Kusels. Bei der mittlerweile 95. Herbstmesse werde es zudem am Dienstag erneut einen Familien- und Seniorennachmittag mit vergünstigten Fahrpreisen für Kinder geben. Die Messe endet am Dienstagabend mit einem Höhenfeuerwerk.