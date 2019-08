In Kusel ist am vergangenen Freitag eine Frau von mehreren Männern belästigt worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalls. Die 27-Jährige habe gegen Freitagmittag auf einem Parkplatz in Kusel an ihrem Auto gestanden. Dann sei sie von sechs bis sieben Männern umringt worden. Einer der Männer habe der 27-Jährigen mit der Hand auf das Gesäß geschlagen. Daraufhin sei die Frau in eine nahegelegene Tierarztpraxis geflüchtet. Die Männer seien unerkannt weggegangen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Kusel melden.