Eine Frau wählt in Kaiserslautern den Notruf, weil sie gerade ein Kind zu Hause bekommen hat. Kurios: Die Frau wusste gar nicht, dass sie schwanger war.

In Kaiserslautern ist ein Kind zur Welt gekommen, mit dem niemand gerechnet hatte. (Symbolbild) dpa Bildfunk Picture Alliance

Für die Polizei in Kaiserslautern war der Einsatz am vergangenen Freitag nach eigenen Angaben "überhaupt nicht alltäglich". Eine 24-jährige Frau hatte die Polizei zur Hilfe gerufen, weil sie gerade ein Kind zu Hause zur Welt gebracht hatte. Nach Auskunft der Polizei hatte die Frau angegeben, aufgrund der Geburt nicht mehr in der Lage zu sein, die Tür zu öffnen, und deshalb dringend Hilfe zu benötigen.

Notarzt kümmert sich um Baby und Mama

Als die Polizei in der Wohnung eintraf, hatte es die Frau zwischenzeitlich doch geschafft, die Tür zu öffnen. Ein Notarzt sei bereits vor Ort gewesen und habe sich um sie und ihr neugeborenes Mädchen gekümmert. Mutter und Tochter wurden ins Krankenhaus gebracht. Für die Frau ist es bereits das zweite Kind.

Vater erfährt von der Polizei von seinem Nachwuchs

Die Polizei hatte im Anschluss noch "die schöne Aufgabe, dem Vater, der gerade bei der Arbeit war, die erfreuliche Nachricht zu überbringen". Danach habe man den Vater zu seiner Familie ins Krankenhaus gefahren. Die Überraschung dürfte nicht nur bei den Polizisten groß gewesen sein. Denn weder Mutter noch Vater wussten von der Schwangerschaft.