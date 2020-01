per Mail teilen

Sollte sich die Krise zwischen den USA und dem Iran weiter zuspitzen, rücken auch die Militäreinrichtungen der USA in der Westpfalz wieder mehr in den Fokus. Nach außen hin gibt man sich dort betont ruhig.

Eine Sprecherin der US-Airbase in Ramstein sagte, dass man das Sicherheitskonzept für die Truppe und ihre Einrichtungen immer wieder überprüfe und anpasse. Die Sicherheit aller Beteiligten habe höchste Priorität. Mehr wollte die Sprecherin aus Sicherheitsgründen aber nicht sagen. Konkrete Maßnahmen gebe es aber nicht.

Polizei nicht in erhöhter Einsatzbereitschaft

Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums ergreift die Polizei wegen der Ereignisse am Persischen Golf ebenfalls keine zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen - auch nicht an US-Stützpunkten oder anderen möglicherweise gefährdeten Einrichtungen.

Ob die Transportflugzeuge vom US-Flughafen Ramstein nun besonders häufig in den Nahen Osten fliegen, weil dort weitere US-Truppen stationiert werden sollen, lässt sich nur schwer abschätzen. Bei der Airbase verwies man darauf, dass man keine Auskunft geben könne, das sei Sache der Militärführung. Das "US European Command", das für die amerikanischen Streitkräfte in Europa zuständig ist, hat eine entsprechende Anfrage vorerst nicht beantwortet.

Die USA hatten den iranischen General Quassem Soleimani in der vergangenen Woche bei einem Luftangriff im Irak getötet. Der Iran reagierte auf die Tötung seines ranghohen Offiziers mit Drohungen gegen die Sicherheit der USA und deren Verbündeten.