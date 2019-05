Der Sonntagabend hatte es in der Westpfalz in sich. Bei Unwettern in den Regionen um Kusel und Ramstein rutschte unter anderem der Hang an der B423 ab. Die Aufräumarbeiten laufen.

Dauer 00:27 min Vollgelaufene Keller und Straßensperrungen in der Westpfalz Vollgelaufene Keller und Straßensperrungen in der Westpfalz Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Ramstein und Landstuhl mussten wegen des Unwetters in der Nacht zu Montag zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Betroffen war vor allem der Kreis Kusel. Unter anderem musste die Bundesstraße zwischen Henschtal und Steinbach im Kreis Kusel wegen eines Erdrutsches gesperrt werden. Wie lange die B423 noch gesperrt bleibt, ist nach Angaben von Polizei und Feuerwehr unklar. Auch die Landesstraße zwischen Rehweiler und Quirnbach ist derzeit noch gesperrt, weil sie überflutet wurde. Auch dort laufen noch die Aufräumarbeiten. In Nanzdietschweiler schlug beispielsweise der Blitz in einem Wohnhaus ein und beschädigte das Dach. Ein Feuer sei aber nicht ausgebrochen. Die Feuerwehr musste auch vollgelaufene Keller und Garagen auspumpen. Kai Schmeiser, Feuerwehr Glan-Münchweiler Feuerwehren im Dauereinsatz Vielerorts liefen Keller mit Wasser voll und mussten ausgepumpt werden. Insgesamt mussten die Feuerwehren im Oberen Glantal zu 45 Einsätzen ausrücken. Rund um Landstuhl und Ramstein gab es nach Angaben der Polizei mehr als 100 Einsätze. Der Schaden sei aber gering. Verletzt wurde niemand.