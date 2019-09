Die Polizei hat nach dem Derby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Waldhof Mannheim ein positives Fazit gezogen, weitestgehend sei alles friedlich geblieben. SWR-Reporterin Sandra Biegger hat aber einen anderen Eindruck gewonnen.

"Wenn man mit dem Schlimmsten gerechnet hat, nämlich dass es heftigste Ausschreitungen gibt, dann ist die Einschätzung der Polizei richtig. Aber ich finde, dass der Preis, den wir alle für solche Hochrisikospiele zahlen, schon enorm hoch ist.

Anwohner haben Angst Häuser zu verlassen

Zum einen ist es natürlich wahnsinnig teuer, so ein Spiel abzusichern. Es waren einige hundert Polizisten im Einsatz. Aber auch vom Finanziellen abgesehen, ist der Preis für so ein Spiel hoch. Bereits am Vormittag sind ja schon 3.000 Fans durch Kaiserslautern gezogen. Einige davon waren vermummt, es wurden Böller und Pyrotechnik gezündet. So etwas ist beeindruckend, macht aber vielen Menschen auch Angst. Es gibt einige von denen ich gehört habe, dass sie sich gestern nicht aus dem Haus getraut haben, schon gar nicht mit Kindern.

Permanente Aggression

In der Zollamtstraße mussten Mannheim-Fans teils zwei Stunden warten, bis sie ins Stadion geleitet wurden. Und die haben nicht nur viel Dreck hinterlassen, die haben auch wahllos gegen Häuserfronten und in Gärten gepinkelt. Dazu kommt diese permanente Aggression und die Angst, dass die Stimmung kippen könnte.

Journalisten bedroht

Wir Journalisten sind bei solchen Spielen auch beliebte Hassfiguren. Das war auch gestern so. Wir wurden teilweise aufs Übelste beschimpft und man hat uns fotografiert und bedroht. Das führt dazu, dass manche Kameraleute vermummt drehen, aus Angst, dass ihnen später aufgelauert wird. Neben uns ging gestern ein Böller in die Luft, der war gezielt dort hingeworfen worden. Und meinem Kameramann wurde gedroht, dass seine Kamera kaputt gemacht wird, wenn er nicht sofort aufhört zu drehen. Also wie gesagt: Ja, es ist ruhig geblieben, aber ich finde, dass sich gestern Vieles abgespielt hat, was meines Erachtens mit einem Fußballspiel wenig zu tun haben sollte."