Deutschland muss nachforschen, ob die USA bei ihren Drohneneinsätze unter Nutzung ihres pfälzischen Stützpunkt Ramstein das Völkerrecht wahren. Das hat jetzt ein Gericht entschieden.

Drei jemenitische Kläger hatten im Zusammenhang mit tödlichen US-Drohnenangriffen in ihrer Heimat gegen die Bundesrepublik Deutschland geklagt - nun erzielten sie vor dem Oberverwaltungsgericht Münster (OVG) einen Teilerfolg.

Rolle der Relais-Station im Drohnenkrieg belegt

Deutschland muss sich aktiv vergewissern und nachforschen, ob die USA bei ihren Drohneneinsätzen im Jemen das Völkerrecht wahren, entschied das Gericht am Dienstag. Konkret geht es um die Nutzung der US-Air Base Ramstein im Landkreis Kaiserslautern im Drohnenkrieg. Das Gericht ließ aber angesichts der großen Bedeutung und auch der politischen Dimension des Falls Revision beim Bundesverwaltungsgericht zu.

Dauer 00:22 min Drohnensteuerung aus Ramstein Gesteuert werden die Drohnen aus den USA.

Es gebe "offenkundige tatsächliche Anhaltspunkte" dafür, dass die USA unter Verwendung technischer Einrichtungen aus der Air Base Ramstein bewaffnete Drohneneinsätze im Jemen durchführten, die "zumindest teilweise gegen Völkerrecht verstoßen", sagte der Vorsitzende Richter Wolf Sarnighausen. Belegt sei, dass eine Satelliten-Relais-Station in Ramstein bis heute eine zentrale Rolle bei den US-Drohneinsätzen spiele.

Kein Verbot für US-Drohneneinsätze via Ramstein

Die Kläger scheiterten aber mit einer wichtigen Forderung: Die Bundesrepublik muss den USA die Nutzung Ramsteins für die Drohneneinsätze nicht untersagen. Sollten sich bei aktiven Nachforschungen aber Rechtsverletzungen zeigen, müsse die Bundesregierung gegenüber den USA auf die Einhaltung des Völkerrechts "hinwirken".

In einem zweiten Berufungsverfahren wegen eines tödlichen Drohnenangriffs 2012 wies das Oberverwaltungsgericht Münster am Dienstagvormittag die Klage eines Somaliers gegen die Bundesrepublik ab. Eine Pflichtverletzung der Bundesrepublik könne nicht festgestellt werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Zweifel an Fertigstellung der Relais-Station 2012

In dem zweiten Prozess zeigte sich das Gericht nicht davon überzeugt, dass damals die Satelliten-Relais-Station überhaupt schon fertiggestellt war. Nach Medienberichten sei das erst Ende 2013 der Fall gewesen, sagte der Vorsitzende Richter, Wolf Sarnighausen. Es sei davon auszugehen, dass deutsche Behörden "von Einsätzen bewaffneter Drohnen in Somalia unter Einbindung von US-Einrichtungen in Deutschland" 2012 keine Kenntnis gehabt hätten.

Revision ließ das OVG nicht zu, dagegen ist aber eine Beschwerde möglich, so dass das Urteil aus Münster zunächst nicht rechtskräftig ist. Stellvertretend für die Bundesregierung beklagt war das Verteidigungsministerium mit erstem Dienstsitz in Bonn. Daher war die Justiz in Nordrhein-Westfalen zuständig.

Menschenrechtsorganisationen unterstützen Kläger

Eindeutige Beweise, dass Kriegsdrohnen über den US-Militärstützpunkt in Ramstein gesteuert werden, gibt es nicht. Das liegt daran, dass der Militärstützpunkt amerikanisches Hoheitsgebiet ist. Die Bundesrepublik kann damit keine eigenen Nachforschungen anstellen. 2015 hatte jedoch ein Ex-US-Drohnenpilot im NSA-Untersuchungsausschuss in Berlin ausgesagt, Ramstein spiele im weltweiten Drohnenkrieg der USA eine zentrale Rolle. Unterstützt wurden die Kläger von Menschenrechtsorganisationen.

Die Luftschläge der USA in Somalia richten sich gegen die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab und im Jemen gegen einen regionalen Ableger des Terrornetzwerkes Al-Kaida. Zahlreiche Organisationen berichten über anhaltende US-Drohnenangriffe in beiden Ländern und vielen zivilen Opfern, auch Kindern.