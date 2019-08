per Mail teilen

Die 100-jährige Stadträtin von Kirchheimbolanden Lisel Heise will ihren geplanten Verein gründen. Nach Angaben der politischen Vereinigung "Wir für Kibo", der auch Lisel Heise angehört, ist das Ziel, wieder ein Schwimmbad in Kirchheimbolanden zu bauen. Wo es hinkommen soll, steht noch nicht fest. Möglich sei auch ein Badesee oder ein Naturbad. 2011 wurde das alte Freibad in Kirchheimbolanden geschlossen. Durch die Bekanntheit von Lisel Heise erhofft sich die Vereinigung "Wir für Kibo", viele Mitglieder und Spenden zu bekommen.