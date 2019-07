per Mail teilen

Die politische Vereinigung „Wir für Kibo“ plant die Gründung eines Vereins. Nach Angaben des Vorsitzenden ist das Ziel, wieder ein Schwimmbad in Kirchheimbolanden einzurichten.

2011 wurde das alte Freibad in Kirchheimbolanden geschlossen. Die politische Vereinigung „Wir für Kibo“, der auch die 100-jährige Lisel Heise angehört, will mit einem Verein Gelder für ein neues Freibad sammeln. Der Vorsitzende erklärt, dass sie in der Wahl der Badestelle aber noch nicht festgelegt sind. Es könnte sich auch um einen kleinen Badesee oder ein Naturbad handeln. Durch die Bekanntheit von Lisel Heise erhofft sich die Vereinigung, viele Mitglieder und Spenden akquirieren zu können. Dann läge die Finanzierung nicht alleine bei der Stadt. Nach den Sommerferien, Mitte August, soll der Verein gegründet werden.