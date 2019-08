In Kirchheimbolanden hat ein Lastwagen am Dienstagmittag ätzende Kaliumlauge verloren, am Abend kam es im 150 Kilometer entfernten Saarburg zu einem weiteren Gefahrstoffeinsatz der Feuerwehr. Die Ursache war wohl auch der Lastwagen.

Im Industriegebiet von Kirchheimbolanden waren zunächst am Dienstagnachmittag rund 100 Liter ätzende Kaliumlauge aus einem Lastwagen ausgelaufen. Laut Feuerwehr war möglicherweise ein Tank nicht verschlossen. Zum Schutz der Bevölkerung vor giftigen Dämpfen sperrte die Feuerwehr mehrere Straßen ab. Ein Spezialfahrzeug spülte die Kaliumlauge in die Kanalisation. Fünf Menschen im Krankenhaus Zuvor war die Lauge am Autobahnkreuz Hockenheim bereits auf zwei Fahrzeuge von Touristen gespritzt. Die fünf Insassen wurden vorsorglich in eine Klinik in Saarburg gebracht. Laut Polizei gibt es bisher aber keine Hinweise auf Verletzungen.